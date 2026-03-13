DRAGONGATEは、13日に我蛇髑髏（がじゃどくろ）特別大会「蛇我異転生」を新宿FACE大会で開催した。メインイベント終了後には、我蛇髑髏メンバーによる次期ドリームゲート挑戦権争奪バトルロイヤルが緊急決定。バトルロイヤルを制したKAIが4月6日の後楽園大会でドリームゲート王者・菊田円への挑戦が決定した。昨年9月に誕生したヒールユニット「我蛇髑髏」。この日は、各メンバーが試合をプロデュースした。メインイベントで