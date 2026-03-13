「海の王者決定戦・Ｇ１」（１３日、大村）１号艇で人気を集めた上條暢嵩（３２）＝大阪・１１０期・Ａ１＝がイン速攻で快勝。通算では３２回目、Ｇ１は昨年９月のびわこ周年以来となる６回目の優勝を飾った。２着争いは激戦となり２着は定松勇樹（佐賀）、３着には新田雄史（三重）が続いた。強風の影響などモノともせず、上條がイン逃げで大村周年を制した。予選首位の新田が準優で２着となり、２位通過の上條が優勝戦の１