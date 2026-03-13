Photo: Sotiomake / Shutterstock.com これから盛り上がってくる？Microsoft（マイクロソフト）が、2001年秋にXboxを発売してから、今年で25周年を迎えます。このほどゲーム開発者向けカンファレンス「2026 Game Developer Conference」にて、次世代Xbox開発部門のJason Ronald副社長が基調講演を行い、記念となる新発表をしましたよ。来年登場の次世代Xbox噂されてきた次世代Xboxについては