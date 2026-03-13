「なんだかコーデが決まらない……」そんな日こそ「ベスト」を頼ってみて。重ねるだけで縦ラインが生まれ、着こなしが一気に洗練されるかも。今回は【ZARA（ザラ）】から、40・50代におすすめの「サマ見えベスト」をご紹介します。シンプルな装いにガバッと羽織って、旬な着こなしを楽しんで。 さりげない華やかさで大人コーデが洗練見え 【ZARA】「ベルト付きダブルブレストベスト」\7,990（税込） 細身のベ