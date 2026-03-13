【セリア】では今、キラキラ光るデザインが可愛い「キャラシール」が登場しているもよう。思わず大人買いしたくなるような、魅力のあるシールなのだとか。シール帳に貼れば、子どもたちとの会話も弾みそうです。今回は、まとめ買いしたくなる、セリアのキャラシールをご紹介します。 お気に入りキャラが見つかるキラキラシール キラキラしたホログラムシールの「サンリオキャラクタ&#