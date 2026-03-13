大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。前半戦では客席に著名人の姿も。人気プロレスラーが話題を集めた。二日目、東の溜席に鎮座していたのは、新日本プロレスのタイチだった。この日、自身のXで「探さないでくださいテレビ中継とかその他で絶対に探さないでください絶対に探すなよ？」と投稿。しかし、茶色の羽織姿と特徴的な髪型でABEMA大相撲でも抜群の存在感を放ってい