女優の知念里奈が13日までに、自身のインスタグラムのストーリーズに、ドイツのバレエ学校に留学中の井上慈英が20歳の誕生日を迎えたことを報告し、渾身のムービーをアップした。 【写真】まるで恋人のような知念里奈とのインスタグラム＠rinachan29より慈英 息子に送ったムービーは40枚以上の写真と動画を組み合わせたもの。生まれたて間もないころから2人の仲睦まじい母息子の写真や