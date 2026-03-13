オープンソースソフトウェアの中には「ソースコードをコピーして別のソフトウェアを作った場合、そのソフトウェアもオープンソースとしなければならない」というコピーレフト条項を含むライセンスを採用しているものが多くあります。しかし、AIの普及によって「ソースコードをコピーせずとも『ソフトウェアの動作』を指定すれば同じ機能を持った別のソースコードを生成できる」という状況が生まれています。そんな現状を風刺したサ