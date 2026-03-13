「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、映画『爆弾』の佐藤二朗が、最優秀助演男優賞を初受賞。佐藤は驚きとともに壇上を訪れると「これは泣くなー」と大きな感動が胸に去来したことを素直に語っていた。【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！映画『爆弾』は、呉勝浩によるベストセラー小説を『キャラクター』『帝一の國』などの永井聡監督が映画化。警察に連行され