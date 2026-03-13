３月１４日に行われる中山競馬（２回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇り時々晴れ・１０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良芝は３角から直線にかけて内に傷みがあるが直線の伸びに内、外差はない。先週の脚質は差しが届くようになってきた。砂は前が有利。芝＝逃げ△先行◎差し○追込△ダート＝逃げ○先行◎差し△追込△