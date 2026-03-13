３月１４日に行われる阪神競馬（１回７日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇りのち晴れ・１０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良芝は内側に軽微な傷みはあるが、８日のメインはイン差し。まだ内が有利か。ダートは前が有利だが、坂でもつれるため差し馬に警戒。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ○先行◎差し○追込△