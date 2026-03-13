モデルで女優の大政絢が１３日までにＳＮＳを更新。ピラティスをする様子を公開した。自身のインスタグラムに「自分にとって欠かせない存在になっているピラティス」と書き出すと、マシンピラティスに励む様子を公開。タイトなＴシャツにレギンスを合わせたトレーニングコーデで抜群なスタイルを公開した。さらに「今年もコツコツと目標を立てながら、身体と向き合う時間。先生と話すことで気持ちまでポジティブに整えてもら