モデルで女優の本田紗来が１３日までにＳＮＳを更新。モデルショットを公開し、話題になっている。本田は自身のインスタグラムで２パターンのモデルショットを披露。カジュアルなグレーのオーバーサイズのパーカに合わせ、美脚をあらわにしたショットやレースのヘアアクセサリーを基調とした儚いショットなどを公開した。「だいすきな＠ｗｅｇｏ＿ｏｆｆｉｃｉａｌさんの店舗に私がいるなんて夢みたいに嬉しいですなが