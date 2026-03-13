4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、午後6時30分から春の3時間30分SPを放送する。このたび、第1弾の出演アーティストとしてサカナクション、timelesz、EXILE、松平 健が発表された。【一覧】『Mステ』 DREAM LIVE出演者第1弾東京・有明のTOKYO DREAM PARKが27日に開業することを記念した今回の3時間30分SP。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマン