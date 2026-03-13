ボートレース大村G1「開設73周年記念海の王者決定戦」は13日、第12Rで優勝戦が行われた。悪天候のため、安定板装着、本番は2周に短縮。上條暢嵩（32＝大阪）がイン速攻で当地初Vを決めた。優勝賞金1200万円に加え、G1は25年9月22日日のびわこ73周年以来、6回目のタイトル奪取。2着には定松勇樹、3着には新田雄史が入った。荒れる難水面で海の王者に輝いた。今や大阪支部は上條の時代へと突入か。スタート展示はインからコン