日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、映画『ナイトフラワー』にて総合格闘家で夜は風俗嬢として働く芳井多摩恵を演じた森田望智（みさと）が最優秀助演女優賞に輝いた。森田は今回、新人俳優賞も受賞している。【写真】圧巻…！堂々とレッドカーペットを歩く森田望智ら『ナイトフラワー』は、2人の子どもを育てる貧しいシングルマザー・夏希（北川景