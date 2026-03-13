第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、最優秀助演女優は「ナイトフラワー」（内田英治監督）の森田望智（29）が受賞した。北川景子演じるシングルマザーが生活に窮してドラッグの密売に手を染める姿を描く同作。森田は主人公のボディーガードである孤独な格闘家を体当たりで演じ、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜ら「国宝」出演者が3人を抑え見事戴冠した。名前が呼ばれると、森田は笑顔。スピーチで