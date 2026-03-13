【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第８日の１３日、バイアスロン女子スプリント追い抜き（立位）で、阿部友里香（日立ソリューションズ）は予選敗退。苦手なフリー、転倒で「息できなくなった」バイアスロン最終種目のスプリント追い抜き予選。女子立位の阿部はゴール後、しばらく動けなかった。途中で転倒した際に胸を強打し、「息ができなくなった」という。苦手な