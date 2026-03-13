日本時間１５日のＷＢＣ準々決勝を前に、那須どうぶつ王国（栃木県・那須町）の占いインコとして人気を集めるヨウム「オリビア」が１３日、日本対ベネズエラの一戦を「日本勝利」と予想した。１次ラウンドは４試合中３試合を当てたオリビアは、準決勝進出を日本、韓国、米国、プエルトリコと予想。担当者は「連日面白い試合が続いており、私たちも毎日の試合配信を楽しみにしています。準々決勝ではオリビアが日本勝利と予想し