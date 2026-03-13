＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪森田望智（29）が「ナイトフラワー」（内田英治監督）で、最優秀助演女優賞を初受賞した。スピーチの中で、ともに最優秀賞を競った「TOKYOタクシー」の蒼井優（40）が18年に「彼女がその名を知らない鳥たち」で最優秀主演女優賞を初受賞した姿をテレビで見て、踏みとどまったと明かし「諦めなくて、ありがとうと、あの時の自分に言ってあげたい」と感