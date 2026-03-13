松田龍平（42）の妻でモデルでフォトグラファーのモーガン茉愛羅（まあら、28）が13日、インスタグラムを更新。第2子妊娠を発表した。「息子が無事に4歳になりました」とちょうど4年前の22年3月13日に出産を報告した長男の誕生日を報告。「そして現在、第二子を妊娠中です。新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」と明かした。モーガンは21年10月、松田との結婚と妊娠を発表し、翌22年