お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が１３日、大阪・ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演し、不機嫌ハラスメント（フキハラ）について言及した。番組では、不機嫌を態度で示したことでハラスメント認定され処分された警視正のニュースを特集。黒田は「夫婦間とかで『嫁さんが何しゃべっても無視する』とかありますやんか。この場合もフキハラって成立するんだったら、どえらいことになりますよ、日本は！」とツッコんだ