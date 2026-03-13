「第４９回日本アカデミー賞授賞式」が１３日に都内で開催され、「爆弾」で佐藤二朗（５６）が最優秀助演男優賞に輝いた。同作では、霊感を持つと称して都内に仕掛けられた爆弾の爆発を予言する男・スズキタゴサク役を演じた。受賞した佐藤は「泣くねこれ。これは泣くなぁ」と感激しきり。同作主演の山田裕貴も嬉し泣きしていた。佐藤は近年、日本の映画を鑑賞する機会が減っていた。「理由はとても恥ずかしいものです。