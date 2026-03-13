新日本プロレス１３日大阪大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」２回戦で、後藤洋央紀（４６）がジェイク・リー（３７）を下し、準々決勝（１７日、福島）に進出した。ＮＪＣで７度の決勝進出と３度の優勝という最多記録を保持する?春男?は、１回戦がシードとなっていたため、この日がトーナメント初戦となった。シングル初対戦となったジェイクに裏ＧＴＲ、さらにはエドモンド本田式の手刀を打ち込んでいったが、ハ