【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の坂東龍汰が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。新人俳優賞を受賞した。【写真】「日アカ」新人賞受賞者豪華集結◆坂東龍汰、新人賞受賞に喜び「爆弾」は、事前に事件の発生をほのめかす謎の中年男・スズキタゴサク（佐藤二朗）を追うリアルタイムサスペンス。坂東は、刑事になる野心を胸に爆弾捜索に挑む矢吹を演じ