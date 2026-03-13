14日（土）の天気晴れ間の出るところが多く、九州〜関東では15℃前後まで上がるでしょう。伊豆諸島では大荒れとなりそうです。●西日本、沖縄山陰は明け方まで雨や雪のところがありますが、日中は天気が回復。晴れ間の出るところが多いでしょう。最高気温は鹿児島は19℃、高知は16℃の予想です。大阪や福岡は13日（金）より気温が上がるものの、15℃には届かない見込みです。●東日本北陸は雲が広がりやすいですが、東海、関東は日