８人組ボーイズグループ「ＡＬＰＨＡＤＲＩＶＥＯＮＥ（アルファドライブワン）」が１３日、横浜市のＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで、今年１月にリリースされた韓国デビューミニアルバム「ＥＵＰＨＯＲＩＡ」の発売を記念したショーケースを日本で初開催した。韓国のグローバルオーディション番組「ＢＯＹＳ２ＰＬＡＮＥＴ」で、全世界からの約２６００万票の投票で選ばれてデビューを果たした８人。この日は、集