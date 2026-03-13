第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で主演を務めた松谷鷹也（32）が新人俳優賞を受賞した。同作は脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース横田慎太郎さんの生涯を描いた映画。横田さん役を演じた松谷は「誰も知らないような僕を主役に抜てきしてくださった秋山監督、そして映画に携わってくださった皆様、そして劇場に足を運んでくだ