【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は１３日、スノーボード男子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ１で小栗大地選手（４５）が銀メダルを獲得した。今大会の日本勢では３個目のメダル。小須田潤太選手（３５）は５位だった。偉ぶらない小栗スノーボード男子バンクドスラローム下肢障害ＬＬ１で銀メダルを獲得した小栗大地選手（４５）と５位に入った小須田