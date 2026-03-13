侍ジャパンの菅野智之投手（ロッキーズ）が１２日、自身のＸを更新。バスの座席でブルージェイズ・岡本和真内野手が真顔で写る写真を添え「今日もお疲れ様でした！」と投稿した。恒例の後輩イジリにＳＮＳも反応。「愛が止まりませんねーｗ」、「感情が『無』なのがウケるｗ」、「ＷＢＣ期間中シリーズ化して欲しいですｗ」、「菅野さんの可愛がり（笑）」などの声が寄せられた。元巨人の先輩後輩はＷＢＣで再びチームメート