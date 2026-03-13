高齢ドライバーによる交通事故のニュースを目にする機会が増え、免許返納を「当然の義務」とする空気が社会全体に蔓延しています。この状況に、高齢者医療の現場に携わる精神科医・和田秀樹氏は著書『「高齢者ぎらい」という病』のなかで異論を唱えます。車という移動手段を失うことは「移動の自由」という基本的な権利を失うことを意味する重大な決断だというのに、なぜ日本では「世間の空気」によって簡単に制限されてしまうのか