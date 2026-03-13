普段、何気なく耳にしている言葉の「音」に注目して、頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、優雅な気分にさせてくれるものから、お菓子の原料となるものまで、多彩な言葉をセレクトしました。3つの空欄すべてを埋める共通の2文字は何か、じっくりと考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□り□□すか□□ヒント：チョコレートの主な原料となる、熱帯地方