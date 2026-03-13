2019年に、老後2000万円問題が話題になってから数年。物価高が進む今の時代、かつての目安だった「2000万円」は、もはや安心材料ではなく、セカンドライフを支えるための「最低ライン」になりつつあると言えるかもしれません。実際のところ「他の人は、どれくらい資産を持っているのだろう」と思っても、なかなか人には聞きにくいものです。そこで今回は、最新の調査データから、2000万円以上の金融資産を持つ世帯の割合を詳しく見