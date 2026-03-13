映画やドラマ、アニメのサブスクリプションから、個人クリエイターによる投稿動画まで、動画コンテンツの楽しみ方は多様化しています。多くのプラットフォームが存在するなか、私たちが日常的に最も「好き」で「よく使う」のはどのアプリなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使う動画アプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイ