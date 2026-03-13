第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議河北省代表団の全体会議の現場で、全国人民代表大会代表で中国楽凱集団会長の侯景濱（ホウ・ジンビン）氏の席に、一見普通の「書画」のような巻物が置かれていた。詳しく見てみると、それは画仙紙ではなく、セミの羽のように薄く、自在に巻き取ることができる「フレキシブルペロブスカイト太陽電池」だった。科技日報が伝えた。侯氏は「これこそが未来の薄膜太陽電池の姿だ」と誇らしげ