タレントの中川翔子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。かわいい双子とのスリーショットを披露しました。【写真】中川翔子＆かわいい双子のスリーショット「今ならではのフォルムですね」中川さんは「双子に新しいロンパース買いました、前からずっと気になってたケチャップandマスタード」とつづり、20枚の写真を投稿。1枚目は、ケチャップとマスタードのボトル柄のロンパースを着た双子との親子ショットです。「双子ならでは