アルファードよりも大きく、安い今では国産高級車の代名詞のひとつとなった大人気のモデルといえば、高級ミニバンのトヨタ「アルファード」を思い浮かべる人も少なくないはず。その勢いは、今や海を越えたアジアでも大きな影響を与えていて、絶賛大ウケ中です。なんと正規輸入だけでなく、日本から中古のアルファードがガンガン輸入されているほど。そうなれば海外メーカーも黙っていません。近年は、“打倒アルファード