Photo: ヤマダユウス型 バリューモデルの一言で片付けるには惜しい。2026年3月13日に、Nothingの新しいワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」が発売されました。価格は2万7800円で、ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー（後日発売）の4色展開。このヘッドホンは昨年8月に登場した「Headphone (1)」の廉価版という立ち位置。もっとお値打ちなモデルとして「CMF Headphone Pro」があります