マイナビは2026年2月24日、直近1年以内にアルバイト採用業務に携わった会社員役員・自営業を含む20〜69歳の会社員を対象に行った「アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査（2026年版）」の結果を発表した。自社のアルバイト従業員に「カスハラ」被害ありは41.9％マイナビは、カスタマーハラスメントを「企業やその従業員が顧客から受ける嫌がらせ・著しい迷惑行為（ハラスメント）」を指すとする。今回の調査では、企