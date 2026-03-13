おととい（11日）、東京・目黒区のマンションで刺し傷のある男女2人が見つかり死亡した火災で、女性の死因が出血性ショックと窒息などの疑いがあることがわかりました。おととい、目黒区上目黒のマンションで火災があり、室内で刺し傷がある男女2人が倒れているのが見つかりました。倒れていたのは、住人の桜井吏奈さん（37）と、元・交際相手の袴田直樹さん（39）で、搬送後に死亡が確認されました。その後の捜査関係者への取材で