２０２８年ロサンゼルス五輪出場を目指すＵ―２１日本代表が予定していたトルコ遠征が中止となり、代替地での開催を目指していることが１３日、分かった。米国とイランの軍事衝突により中東情勢が悪化し、安全面を考慮した判断とみられる。同代表はトルコのアンタルヤで２７日にＵ―２１アルバニア代表、同３０日にＵ―２１セルビア代表と対戦する予定だった。イランと国境が隣接するトルコは、中東情勢による影響が懸念されて