PFUは3月13日、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」シリーズと無刻印キートップをセットにした割安な「HHKB無刻印セット」を発表した。キーボード本体とキートップセットを別々に買うよりも1割ほど安く購入できる。2025年10月に販売を開始した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」も対象。販売は3月13日〜5月31日の期間限定で、PFUダイレクト本店で取り扱う。キーボード本体とキートップセットを別々に買うよりも1割