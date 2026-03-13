第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）の松谷鷹也が新人俳優賞を受賞した。元阪神タイガースの外野手で２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さん（松谷）の人生の軌跡を描いた今作。松谷は、横田さんが使用していたグラブを手にカーペットを歩き、「大好きな慎太郎さんと向き合ってきた時間をこういう形で評価していただき本当にうれしく思っています」と