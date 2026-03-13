俳優の渡辺謙が１３日放送の日本テレビ系特番「深イイ話ＷＢＣ侍ジャパン因縁の日韓戦の裏側＆メジャー選手を支える妻に独占密着」（午後７時）にＷＢＣアンバサダーとして生出演。１４日（日本時間１５日）の準々決勝で侍ジャパンが迎える大一番・ベネズエラ戦に向け気合を入れた。この日、ベネズエラの強力打線について、野球解説者・岡島秀樹さんに「岡島さんに僕は聞きたい。日本のピッチャーは負けてないですよね？」と