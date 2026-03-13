【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の佐藤二朗が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。最優秀助演男優賞を受賞した。【写真】「日アカ」最優秀助演男優賞が決定◆「日アカ」最優秀助演男優賞は佐藤二朗「爆弾」は、刑事である類家（山田裕貴）が、事前に事件の発生をほのめかすスズキタゴサクを追うリアルタイムサスペンス。謎の中年男・スズキを佐藤が演