井端弘和監督（c）SANKEI ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは、14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。 ▼準々決勝・決勝ラウンドのトーナメント表はこちら 12日（日本時間13日）に侍ジャパンの井端弘和監督（50）が公式会見に臨み、試合への展望や戦い方について語った。