日本時間２１時３０分に米耐久財受注（速報値）（1月）、実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）、個人所得・支出（1月）、PCE価格指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 耐久財受注（速報値）（1月）21:30 予想0.4%前回-1.4%（前月比) 予想0.4%前回1.0%（輸送除くコア・前月比) 実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30 予想1.4%前回1.4%（実質GDP・前期比年率) 予想