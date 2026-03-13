実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30 結果0.7% 予想1.4%前回1.4%（実質GDP・前期比年率) 結果2.0% 予想2.4%前回2.4%（個人消費・前期比年率) 結果3.8% 予想3.6%前回3.6%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果2.7% 予想2.7%前回2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)