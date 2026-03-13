大谷翔平（c）SANKEI ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは、14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。 ▼準々決勝・決勝ラウンドのトーナメント表はこちら 大谷翔平（ドジャース）が12日（日本時間13日）、記者会見に臨み、準々決勝で対戦するベネズエラ代表に向けて意