6人組アイドルグループ「パラディーク」のメンバー・岬ちなつが重大な契約違反により脱退することを13日、グループの公式Xで発表した。公式Xで「岬ちなつに関するお知らせ」として文書の画像を投稿。文書には「岬ちなつ脱退のお知らせ」とし「この度所属メンバーの『岬ちなつ』におきまして、重大な契約違反がありました為本日2026年3月13日付でグループを脱退とさせていただきます」と発表した。突然の脱退発表に「ファンの